Συγκλονίζει η τραγωδία στον Έβρο, νεκρή η μητέρα και το ένα παιδί που αγνοούνταν

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση με την εξαφάνιση της μητέρας και των τριών παιδιών τουρκικής καταγωγής που αγνοούνταν στον Έβρο, καθώς σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ βρέθηκαν νεκροί η μητέρα και το ένα της παιδί.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Hurriyet, οι δύο σοροί εντοπίστηκαν στην τουρκική πλευρά του ποταμού Έβρου από την τουρκική ΕΜΑΚ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες και των ελληνικών αρχών από την ελληνική πλευρά του Έβρου για τον εντοπισμό των άλλων δύο παιδιών που αγνοούνται, με τις έρευνες να εστιάζουν στην περιοχή γύρω από την πέτρινη γέφυρα, στην περιοχή της Κασταμονής.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν εννέα άτομα, όλοι τούρκοι υπήκοοι, προσπάθησαν να διαφύγουν από την Τουρκία με βάρκα, η οποία ανετράπη.

Οι πέντε από τους επιβάτες, οι οποίοι εντοπίστηκαν λίγο μετά το συμβάν και διεσώθησαν, δήλωσαν στις αστυνομικές Αρχές ότι μαζί τους στη βάρκα βρίσκονταν άλλα τέσσερα άτομα, μία γυναίκα και τρία ανήλικα παιδιά, με τις έρευνες για τον εντοπισμό τους να ξεκινούν άμεσα.

Ο σύζυγος της Χατισέ, Μουράτ Ακτζαμπάι, απηύθυνε έκκληση για να ενταθούν οι έρευνες των αρχών αλλά και για βοήθεια από όποιον μπορεί. «Το όνομά μου είναι Μουράτ Ακτσαμπάι. Η σύζυγός μου είναι η Χατίτζε Ακτσαμπάι. Και οι δύο είμαστε δάσκαλοι. Όταν περνούσαμε τον ποταμό Έβρο, η βάρκα μας ανατράπηκε στη μία της 18ης Ιουλίου 2018. Η σύζυγός μου και τα τρία παιδιά μου, ηλικίας ενός, τεσσάρων και έξι ετών χάθηκαν στο ποτάμι. Ως πατέρας ικετεύω τον ελληνικό λαό και τις ελληνικές αρχές. Σας παρακαλώ μην σταματήσετε την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης».

"My name's Murat Akcabay. On the night of July 18th, our boat capsized on Maritsa River. My wife and 3 sons have been lost ever since. No word for the last 17 hours. Authorities seem not to show enough sensitivity. I call out to everyone to hear my voice and help my family..." pic.twitter.com/2dDB73yb0D

— Seyfi (@sakirdek) 19 Ιουλίου 2018