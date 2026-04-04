Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο Ι.Χ. το Σάββατο (04.04.2026) στην Εύβοια, όσο αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Το μεσημέρι του Σαββάτου εκδηλώθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Μαγούλα στο Δήμο Ερέτριας στην Εύβοια, μέσα στο οποίο βρισκόταν μια οικογένεια.

Αρχικά ο οδηγός δεν είχε αντιληφθεί τους καπνούς που έβγαιναν από το αυτοκίνητο μέχρι που, ένας άλλος οδηγός από το απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας τον ειδοποίησε, αναβοσβήνοντας τα φώτα του δικού του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline ο οδηγός αμέσως έκανε δεξιά και μόλις κατέβηκε η οικογένεια, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι εθελοντές της ΕΔΔΑΚΟΔ και της ΕΣΔΔΕ που έσβησαν τη φωτιά, η Αμαρυνθία Άρτεμις, άλλοι εθελοντές και η πυροσβεστική.

