Με κεντρικό αίτημα τις ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις τους εκατοντάδες συνταξιούχοι από δεκάδες κλάδους πραγματοποιούν κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αντιδράσεών τους ξεκινούν νέο γύρο διαδηλώσεων, με συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, η θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις, η καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως και η καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους.

Ζητούν επίσης, να υπολογίζεται το ύψος της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας του συντάξιμου μισθού, να καταργηθούν η «εισφορά αλληλεγγύης» και η εισφορά για την Υγεία, να αποδίδεται η εθνική σύνταξη σε όλες τις συντάξεις.

Τέλος, θέτουν αιτήματα και για τον τομέα της Υγείας, για τον οποίο απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών, δημόσιους οίκους ευγηρίας. Επιπλέον, κοινωνικό τουρισμό για όλους και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

«Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

«Μας έχουν αφαιρέσει τις συντάξεις μας. Καταστρέφουν την υγεία. Τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Δεν μπορούμε. Παίρνουμε τη σύνταξή μας και σε δέκα μέρες τελειώνει», δηλώνει στο Orange Press Agency

ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος από τους συνταξιούχους ΙΚΑ Καλλιθέας. Τονίζει οτι οι διαδοχικές μειώσεις στο εισόδημα τους έχουν οδηγήσει τους συνταξιούχους σε απόγνωση. Γι’ αυτό, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, συνεχίζουν να δηλώνουν το παρών στον δρόμο με σκοπό να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα με όρους αξιοπρέπειας. «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε και να κερδίσουμε, να επανέλθουν η δέκατη τρίτη, η δέκατη τέταρτη σύνταξη και όλες οι κοινωνικές παροχές που μας έχουν κόψει», σημειώνει ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του νέου κύκλου κινητοποιήσεων η ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων) προετοιμάζει νέα πανελλαδική συγκέντρωση στις 20 Μάρτη στην πλατεία Συντάγματος στις 12 μ.μ., με πορεία αυτή τη φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου.