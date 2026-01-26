Έχοντας ζήσει με την Allwyn την απόλυτη εμπειρία Grand Prix της F1, η Μαρία Μπεκατώρου είναι το ιδανικό πρόσωπο για να κάνει ποδαρικό στο Allwyn Game Time.

Στο πρώτο Game Time της νέας εποχής Allwyn, η αγαπημένη παρουσιάστρια περιγράφει το ταξίδι της στο Λας Βέγκας, που ήταν όνειρο ζωής και χάρη στην Allwyn έγινε πραγματικότητα, και απαντά στο δίλημμά Λάντο Νόρις ή Όσκαρ Πιάστρι.

Η παρουσιάστρια του “The Chase” περνάει από το …μικροσκόπιο τους chasers, αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και γίνεται παίκτρια, ζητώντας τηλεφωνική βοήθεια από το «Γεράκι» Πάνο Δημάκη και την ηθοποιό Δανάη Λουκάκη.

Αποκαλύπτει τι θα ήθελε να κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ και ερμηνεύει στίχους από αγαπημένο τραγούδι του κουμπάρου της, Αντώνη Ρέμου.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.