Με το ηχηρό μήνυμα «Ποτέ Ξανά» η Θεσσαλονίκη τίμησε σήμερα Κυριακή στην πλατεία Ελευθερίας την Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, η οποία γιορτάζεται στις 27 Ιανουαρίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση (Ασκαβά) από τον ραβίνο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησαν οι ψαλμοί του Δαυίδ, από την χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Γκιουλέκας ανέφερε πως από εδώ ξεκίνησε η μακρά πορεία προς τα κολαστήρια. “Μάρτυρες οδηγήθηκαν στα κολαστήρια γιατί υπήρχαν ανθρωπόμορφα τέρατα. Όλα αυτά τα νέα παιδιά που βρίσκονται σήμερα εδώ θα πρέπει να μάθουν τι συνέβη κάποτε και θα πρέπει να θέσουν κι αυτοί χρέος της ζωής τους να αγωνιστούν για να μην επιτρέψουν να γίνει ποτέ αυτό το κακό που στιγμάτισε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι δικές μας γενιές οφείλουν να διδάξουν τα παιδιά αλλά και να πουν σε κάποιους αμετάπειστους ότι αυτό που έγινε εδώ, είναι χρέος όλων μας να μην επιτρέψουμε ποτέ να ξαναγίνει”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών & Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας: “Είμαστε εδώ για να θυμηθούμε ανθρώπους, όχι αριθμούς και στατιστικές, αλλά ανθρώπους με ονόματα, με οικογένειες και όνειρα. Οι άνθρωποι αυτοί ξεριζώθηκαν βίαια όχι για κάτι που έκαναν, αλλά για κάτι που ήταν. Στεκόμαστε σήμερα εδώ για να κοιτάξουμε κατάματα ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας μας. Ένα έγκλημα που δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά αγγίζει βαθιά το παρόν και το μέλλον μας. Για τη Θεσσαλονίκη το Ολοκαύτωμα των Εβραίων είναι μια ανοιχτή πληγή. Έχουμε ευθύνη να αναγνωρίσουμε που οδηγεί ο αντισημιτισμός και η μισαλλοδοξία. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζονται προστασία”, ανέφερε ο ίδιος στη δήλωσή του.

“Ο πόνος του αφανισμού και το κενό που άφησε η στοχευμένη εξόντωση 50.000 Εβραίων Ελλήνων πολιτών της Θεσσαλονίκης, δύσκολα μπορούν να αποδοθούν. Καθώς στέκομαι εδώ, νιώθω το βάρος της ιστορίας γίνεται απαίτηση ευθύνης. Η Θεσσαλονίκη που έχασε πάνω από το 96% των Εβραίων της μπορεί και πρέπει να διδάξει δύο μέρες μετά την ιστορική υπογραφή της σύμβασης για την ανέγερση του μουσείου Ολοκαυτώματος, το βαθύ τραύμα της πόλης μετατρέπεται σε ένα σύμβολο όχι θλίψης αλλά δύναμης”, επισήμανε ο Πρόεδρος της ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ.

Έπειτα στο βήμα ανέβηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος ανέφερε: “81 χρόνια μετά, οι μνήμες ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εξακολουθούν να είναι έντονες. Το Ολοκαύτωμα είναι το γεγονός που τέμνει στα δύο την ιστορία του 20ου αιώνα. Το 87% των Εβραίων συμπολιτών μας εξοντώθηκαν, και κοινότητες ιστορικές, όπως αυτή της Θεσσαλονίκης, οδηγήθηκαν σε εξαφανισμό. Από την ιστορία και από την αλήθεια δεν μπορούμε να αποδράσουμε. Η πραγματικότητα είναι πως στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής υπήρξαν κάποιοι που στάθηκαν με αξιοπρέπεια στο πλευρό των διωκόμενων Εβραίων συμπολιτών μας. Σήμερα θα ήθελα μαζί με τη μνήμη των 44.000 Εβραίων συμπολιτών μας που δεν γύρισαν ποτέ στη γενέθλια γη της Θεσσαλονίκης, να τιμήσουμε και τη δύναμη της ψυχής των 329 Χριστιανών της πόλης που αντιστάθηκαν στη βαρβαρότητα”.

Μετά τους χαιρετισμούς και την κεντρική ομιλία, τα παιδιά του δημοτικού σχολείου της Ισραηλιτικής κοινότητας στόλισαν το μνημείο του Ολοκαυτώματος με λουλούδια.