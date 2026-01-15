Σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας έφτασε σήμερα στα ελληνικά χωρικά ύδατα η πρώτη φρεγάτα Belharra, «Κίμων», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό.

Το υπερσύγχρονο πλοίο αναμένεται να γίνει δεκτό με τιμές σε ειδική τελετή υποδοχής στον Σαρωνικό, ανοιχτά του Φλοίσβου, προτού χαράξει πορεία για τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Ήδη, στο πέρασμα προς τον Ναύσταθμο, κάτοικοι και αλιείς στο Πέραμα ετοιμάζονται πυρετωδώς για να χαιρετίσουν τη φρεγάτα. Όπως φαίνεται και στα πλάνα, μέλη του τοπικού συλλόγου έχουν στολίσει την προβλήτα με ελληνικές σημαίες και ναυτικά σινιάλα, περιμένοντας τη διέλευση του πλοίου.

«Σημαντική στιγμή για την άμυνα της πατρίδας»

Μιλώντας στην κάμερα, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Αθλημάτων Περάματος «Ο Άγιος Νικόλαος», εξέφρασε τη συγκίνηση των πολιτών για το γεγονός.

«Περιμένουμε και εμείς να δούμε τη νέα φρεγάτα, η οποία είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, για την άμυνα της πατρίδας μας» τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Παπαστεφάνου περιέγραψε τις ετοιμασίες των κατοίκων, δηλώνοντας πως θέλουν και αυτοί να συνεισφέρουν στην υποδοχή με τον δικό τους τρόπο: «Όπως μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι, κάνουμε μια προετοιμασία υποδοχής. Τίποτα περισσότερο, να ‘ναι όλοι καλά και να προσέχουν τη χώρα μας».