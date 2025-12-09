Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν τις 8:00 το πρωί την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην Εθνική Οδό Καλαμάτας–Μεσσήνης, στο ύψος της ΒΙΠΕ, με εμπλοκή δύο αυτοκινήτων και ενός φορτηγού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αλυσιδωτή σύγκρουση έπειτα από όχημα που εξήλθε από τον δρόμο της Καρυδιάς.

Ο ένας από τους εγκλωβισμένους άνδρες φέρεται να έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Σημειώνεται ότι και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.