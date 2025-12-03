Σε γιορτινούς ρυθμούς μπήκε το βράδυ της Τρίτης και ο Βόλος με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Στη σκηνή ανέβηκαν ο Θοδωρής Φέρρης, η Ανδρομάχη και ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου, πλαισιώνοντας μουσικά τη γιορτινή βραδιά, την οποία συντόνιζε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος.

Ωστόσο, όπως συνηθίζει, ο Αχιλλέας Μπέος δεν περιορίστηκε σε τυπικές ευχές. Όταν ο Σωτήρης Πολύζος τον κάλεσε στη σκηνή, ο δήμαρχος Βόλου σχολίασε με έντονο ύφος: «Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να με εκνευρίσει γιατί κάνει πάντοτε μια μ…κία. Σήμερα είναι η μέρα τέτοια. Άλλο ήταν το σκηνικό».

Οι ατάκες δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο αργότερα, ο δήμαρχος Βόλου αναφέρθηκε στην ενδυματολογική επιλογή του παρουσιαστή. «Αυτό το σακάκι φοβερό. Θέλω να μου πεις τον μόδιστρο», είπε, με τον Σωτήρη Πολύζο να απαντά ότι πρόκειται για δημιουργία του Νίκου Αποστολόπουλου.

«Τι σακάκι είναι αυτό φοβερό. Τραπεζομάντηλο το είχε η γιαγιά μου στο σπίτι και το πήρε ο π…στης και το έκανε σακάκι. Παναγία βοήθα. Ήταν χιούμορ. Άμα δεν έχουμε χιούμορ… Τι να τους κάνουμε. Ας μας παρεξηγήσουν».