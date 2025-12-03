Η Χρύσα, η Θώμη και η Αναστασία, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στα Τέμπη, έγιναν για άλλη μια χρονιά, φωτεινά αγγελάκια και φωτίζουν τον χριστουγεννιάτικο ουρανό, στον τόπο καταγωγής τους στο Καστράκι, Καλαμπάκας.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Θώμης έγραψε σε ανάρτησή του:

«Μπορεί να μην στολίζουμε πλέον.

Μπορεί να μην νιώθουμε πλέον την χαρά των Χριστουγέννων.

Μπορεί να λείπουνε τα πιάτα σας από το τραπέζι μας.

Μπορεί χίλια μπορεί !!!

Ένα όμως δεν μπορεί κορίτσια μου!!!

Να σας ξεχάσουν εδώ!!! Και σε όλη την Ελλάδα!!!

Πλέον είστε παιδιά όλων.

Και τα φώτα των Χριστουγέννων που τόσο πολύ αγαπούσατε γίνανε παντοτινά .

Τρία φωτισμένα αγγελάκια τρεις φωτισμένες ψυχές».