Επί ποδός βρέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της Αττικής εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το Λεκανοπέδιο με βροντές και χαλαζόπτωση.

Ένα δέντρο έπεσε στην οδό Πειραιώς 178 προκαλώντας υλικές ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα.

Οι κλήσεις στην Π.Υ. αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων κι όχι άντληση υδάτων ενώ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση ο αριθμός των περιστατικών ήταν τουλάχιστον 30.

Η κακοκαιρία Adel χτύπησε αρκετές περιοχές προκαλώντας προβλήματα ενώ χαλάζι κάλυψε αρκετούς δρόμους.