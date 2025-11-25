Ανησυχία προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα των Χανίων η εμφάνιση εθνικιστικών και φασιστικών συνθημάτων σε σχολείο στο κέντρο της πόλης.

«Αίμα Τιμή Χρυσή Αυγή», «Κάτω το ΚΚΕ, Ζήτω η Χρυσή Αυγή, Θάνατο στα Κομμούνια σκυλιά», «Κομμούνια = Ανθέλληνες», είμαι μερικά από τα συνθήματα που βρίσκονται γραμμένα στα θρανία.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το πρόβλημα είναι γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα και για τον λόγο αυτό η ΕΛΜΕ Χανίων έχει οργανώσει τους τελευταίους μήνες, τρεις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και πορείες.