«Προσοχή στα βορειοδυτικά μέχρι το βράδυ», τονίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook, όπου «squall line (γραμμή λαίλαπας) 200 χιλιομέτρων δίνει από το πρωί ισχυρές καταιγίδες».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα είναι έντονα για τις επόμενες 7-8 ώρες κυρίως σε Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα.

Οι περιοχές αυτές ήδη έχουν δεχτεί πολλούς τόνους νερού και είναι υπαρκτός ο υδρολογικός κίνδυνος.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει σε ανάρτησή του ότι η κακοκαιρία επιμένει μέχρι και το Σάββατο προς τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα με τον υδράργυρο να πέφτει προς το βράδυ του Σαββάτου και να έρχονται και χιόνια σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας ίσως και λίγο πιο χαμηλά στα βορειοδυτικά.

«Με έντονο κρύο θα ξεκινάνε οι ημέρες μας στις αρχές της νέας εβδομάδας όπου σταδιακά μέσα στην Τρίτη θα οδηγηθούμε σε άνοδο του υδραργύρου, νοτιάδες και βροχές με έμφαση και πάλι τα δυτικά», γράφει.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός το Σάββατο 22-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 23-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία σε πτώση, η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 24-11-2025

Στα Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελλόριζου) νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη 25-11-2025

Αραιές νεφώσεις, στα δυτικά πιο πυκνές όπου θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.