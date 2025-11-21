Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής, 21 Νοεμβρίου, στη λεωφόρο Κηφισίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματισθούν ο πεζός και ο αναβάτης της μηχανής.

Λόγω του τροχαίου σημειώνεται αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο, στο ύψος της οδού Αρκαδίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στην περιοχή των Αμπελόκηπων.

