Το Ίδρυμα Vodafone ανακοινώνει την έναρξη των δωρεάν online μαθημάτων STEM για εκπαιδευτικούς για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, συμβάλλοντας στην επιστημονική πρόοδο και την κοινωνική συνεισφορά μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας. Φέτος, οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν έναν κύκλο 7 μαθημάτων με στόχο την ανάπτυξη τόσο των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, των διδακτικών τους μεθόδων, καθώς και την εξοικείωσή τους με εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι κύκλοι μαθημάτων είναι μεθοδικά σχεδιασμένοι και με τέτοιον τρόπο που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι μαθητές/μαθήτριές τους, αντίστοιχα. Τα Online Classrooms της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι διαθέσιμα σε μορφή video ενώ τα Online Classrooms της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται live μέσω YouTube σε δύο επίπεδα (Basic και Advanced), με 7 μαθήματα ανά επίπεδο, ενώ διατίθενται σε μορφή βίντεο στην πλατφόρμα έπειτα από κάθε live μάθημα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αξιολογούνται μέσω τεστ και εφόσον συμπληρώσουν όλα τα τεστ με επιτυχία 70% και άνω, λαμβάνουν Πιστοποίηση Generation Next, με την υπογραφή του Ιδρύματος Vodafone, του εκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού SciCo, και των εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή. Οι πρώτοι/ες 50 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και οι πρώτοι/ες 30 από κάθε επίπεδο της Δευτεροβάθμιας (Basic και Advanced) που θα αποκτήσουν την Πιστοποίηση Generation Next, θα λάβουν δωρεάν εξοπλισμό Micro:bit και Arduino αντίστοιχα, προκειμένου να πειραματιστούν περαιτέρω με τις νέες δεξιότητες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους στα Online Classrooms.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά: «Η ψηφιακή καλλιέργεια των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σημασίας για την ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών και τη δημιουργία μιας κοινωνίας που αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος όλων. Μέσα από τα Online Classrooms του Generation Next, το Ίδρυμα Vodafone προσφέρει στους εκπαιδευτικούς σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους, ώστε να εμπνεύσουν, να καθοδηγήσουν και να προετοιμάσουν την επόμενη γενιά να πρωταγωνιστήσει και να δημιουργήσει λύσεις που υπηρετούν το κοινό καλό».