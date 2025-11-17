Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο Χανίων, μετά από πυροβολισμό κατά την αλλαγή βάρδιας αστυνομικών.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 6 το πρωί στην αλλαγή βάρδιας αστυνομικών που φρουρούν κρατούμενο που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τη στιγμή που ο ένας αστυνομικός παρέδιδε τον οπλισμό στον συνάδελφό του που ξεκινούσε βάρδια, το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Ο Διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, δήλωσε πως η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.