Μετά και τις διαδοχικές κακοκαιρίες που έδωσαν μεγάλο όγκο νερού σε αρκετές περιοχές και μάλιστα τοπικά με μεγάλη ένταση, οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν να βελτιώνονται κι έτσι τις επόμενες αρκετές ημέρες ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, είναι ένα ατμοσφαιρικό βουνό αυτό που φέρνει την καιρική ηρεμία στη χώρα μας.

Ειδικότερα, αιτία για την καιρική ηρεμία είναι το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που σημειώνεται στον παρακάτω χάρτη με το γράμμα «Υ» και που σταδιακά αυτό θα εξαπλωθεί πάνω από τη χώρα μας.

Παρόλα αυτά, σήμερα και αύριο θα δούμε λίγες βροχές σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Μετά και αυτό το διήμερο, οι υπόλοιπες ημέρες μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι), αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας, σύμφωνα και με τον επόμενο χάρτη, βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα μας βάλει και πάλι σε φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο.

Το προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής» φέρνει βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη

Συνεχίζοντας στην ανάρτησή του, ο κ. Μαρουσάκης επισημαίνει πως μέσα στην άλλη εβδομάδα το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ» βάζει στην κατάψυξη μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Οι ενδείξεις επιμένουν ότι μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα τμήμα αυτής της πολικής αέριας μάζας θα απασχολήσει και τη χώρα μας, χωρίς όμως ακόμα να είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερα στοιχεία καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας είναι ακόμη ασταθής και αρκετά μεγάλος.