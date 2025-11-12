Γενικά βελτιωμένος αναμένεται να είναι σήμερα, Τετάρτη 12/11 ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και αναμένεται να πλησιάσει το μεσημέρι τους 16-18 βαθμούς στα βόρεια, 20-21 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 22 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα σήμερα λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και πιθανώς τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Πέμπτη 13/11

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 14/11

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 15/11

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα και στα δυτικά αραιές νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 16/11

Στα νότια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.