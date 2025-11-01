Μπορεί η αντιπυρική περίοδος, τυπικά, να παύει να ισχύει από σήμερα, 1η Νοεμβρίου, οι υποχρεώσεις όμως όλων, σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής των πυρκαγιών, συνεχίζονται και τα πρόστιμα παραμένουν τσουχτερά καθ’ όλη τη χειμερινή περίοδο, για όσους δεν τηρούν τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν από πέρυσι, ενώ δεν σταματούν ούτε στιγμή οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, διευκρινίζει ότι και κατά τη χειμερινή περίοδο παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα και τα μέσα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές, αγροτικές και λοιπές εκτάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο όπως: το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός, η εκτέλεση θερμών εργασιών, η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, η χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κ.λ.π.

Με λίγα λόγια, από σήμερα μπορεί να αίρονται οι απαγορεύσεις που ίσχυαν το καλοκαίρι για δραστηριότητες, όπως παραπάνω, από τις οποίες προκαλούνται πυρκαγιές, είναι υποχρεωμένοι όμως οι πολίτες, επιχειρήσεις, συνεργεία, κ.λπ., να λαμβάνουν μέτρα πυρασφάλειας για την πρόληψη πυρκαγιάς. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να καπνίσει τα μελίσσια του, ή να κάψει αγροτικά υπολείμματα, ή να εκτελέσει θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, κάτι που απαγορευόταν αυστηρά το καλοκαίρι, είναι υποχρεωμένος, όμως, να τηρεί αποστάσεις από σημεία όπου θα μπορούσε να εκδηλωθεί πυρκαγιά, αλλά κυρίως να έχει διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης, (πυροσβεστήρες, νερό κ.λπ.).

Όλα αυτά περιλαμβάνονται αναλυτικά στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 9/2024 (Τεύχος B’ 2387/22.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθώς και προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, επισημαίνεται ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι – περιπολίες με αμείωτη ένταση και τονίζεται ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι, τα πρόστιμα καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 (Τεύχος B’ 2550/30.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Σε γενικές γραμμές, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στέλεχος της Πυροσβεστικής, τα πρόστιμα που αφορούν στη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 200 έως 800 ευρώ.

Συστάσεις της Πυροσβεστικής

Το Πυροσβεστικό Σώμα, για τη χειμερινή περίοδο, απευθύνει σύσταση στους πολίτες: