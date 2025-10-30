Ηρωική ήταν η επέμβαση των πυροσβεστών του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, επί της οδού Παντελή Λινού στο Παλαιό Φάληρο.

Οι πυροσβέστες, που έφτασαν στο σημείο μέσα σε μόλις τρία λεπτά από την κλήση, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο ηλικιωμένους, μπαίνοντας με αναπνευστικές συσκευές στο διαμέρισμα που είχε γεμίσει καπνούς.

Το ζευγάρι, το οποίο φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Παλαιό Φάληρο: Τι λένε γείτονες για τη φωτιά στο διαμέρισμα

Καθοριστική ήταν η αντίδραση των γειτόνων, οι οποίοι κάλεσαν άμεσα την Πυροσβεστική.

«Ήμουν στον υπολογιστή και μύρισα καπνό. Ανοίγω το παράθυρο και ήρθε καπνός. Κατέβηκα γρήγορα κάτω, είδα καπνό έβγαινε κάτω απ’ την πόρτα, χτύπαγα. Δεν μου ανοίγανε», ανέφερε ένοικος της πολυκατοικίας.

Όπως περιέγραψε, η αντίδραση της Πυροσβεστικής ήταν ακαριαία. «Πήρα γρήγορα την Πυροσβεστική. Ευτυχώς τα παιδιά ήρθανε σε τρία λεπτά, ήταν εδώ. Ήταν μέσα στο διαμέρισμα και δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα. Ευτυχώς ήρθε ο γιος τους, είχε κλειδιά, αλλά δεν μπορούσες να μπεις μέσα απ’ τον καπνό, τσούζαν τα μάτια. Ήρθανε πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες, μπήκανε μέσα με τα ειδικά (αναπνευστικές συσκευές) και τους βγάλαν τους ανθρώπους», σημείωσε.

«Ήμασταν εδώ, ήταν όλοι στα μπαλκόνια, φωνάζανε την Πυροσβεστική. Ήρθανε αμέσως δύο πυροσβεστικά, μετά άλλα δύο, ήρθε το ΕΚΑΒ», δήλωσε από την πλευρά της μια γειτόνισσα. «Ήτανε μέσα δύο άνθρωποι. Ευτυχώς βγήκανε σώοι και αβλαβείς. Μάθαμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, απ’ το φούρνο. Μυρωδιά πολλή και μετά πολύ έντονος καπνός έβγαινε απ’ την πίσω πλευρά», κατέληξε.