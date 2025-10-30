Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου Αττικής.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού, ενώ έχουν απεγκλωβιστεί δύο ηλικιωμένα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.
Φωτιά στο Παλαιό Φάληρο: Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, έχει κληθεί και το ΕΚΑΒ
Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να περιορίσει τη φωτιά, με οχήματα και πυροσβέστες.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, έχει κληθεί και το ΕΚΑΒ.
Δείτε την ανάρτηση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2025