Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού, ενώ έχουν απεγκλωβιστεί δύο ηλικιωμένα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Φωτιά στο Παλαιό Φάληρο: Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, έχει κληθεί και το ΕΚΑΒ

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να περιορίσει τη φωτιά, με οχήματα και πυροσβέστες.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, έχει κληθεί και το ΕΚΑΒ.

Δείτε την ανάρτηση της Πυροσβεστικής: