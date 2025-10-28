Με κάθε λαμπρότητα και με αίσθημα τιμής προς τους ήρωες του Έπους του ’40, η Αθήνα θα γιορτάσει σήμερα, την 28η Οκτωβρίου την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ». Η πόλη είναι σημαιοστολισμένη, ενώ η μέρα ξεκίνησε με 21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και με το εωθινό από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ακολούθησε στις 8 το πρωί η επίσημη έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στις 10:40 θα γίνει η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές στο Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη και ο εορτασμός θα κορυφωθεί στις 11:00 με τη μεγάλη παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ μπροστά από το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη και ενώπιον της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Στις 17:31 θα γίνει η υποστολή της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Με καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία και με τις μαθητικές παρελάσεις θα τιμήσουν την Εθνική Επέτειο οι δήμοι σε όλη τη χώρα.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων, η Τροχαία ανακοίνωσε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά.

Από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της παρέλασης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της

Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών

Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, από τις 06:00 και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον Πειραιά

Στον Δήμο Πειραιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Με το πρόγραμμα των δρομολογίων που εφαρμόζεται τις Κυριακές αναμένεται να κινηθούν σήμερα, 28η Οκτωβρίου τα μέσα μαζικής μεταφοράς ενώ παράλληλα θα υπάρξουν τροποποιήσεις στις γραμμές των λεωφορείων, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στο κέντρο της Αθήνας, τα δρομολόγια του Τραμ προς Σύνταγμα θα τερματίζουν στη στάση Φιξ από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:00. Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Αναφορικά με τις λεωφορειακές γραμμές, από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης θα διακοπεί η κυκλοφορία της γραμμής 060, ενώ τα δρομολόγια της γραμμής Χ95 θα εκτελούνται ως το σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Οι τροποποιήσεις των δρομολογίων

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύουν τα εξής τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών σε διάφορους Δήμους: