Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Δυτικής Φθιώτιδας η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου. Ένα μπαράζ σεισμών με επίκεντρο κοντά στη Μακρακώμη ταρακούνησε την περιοχή, με τη μεγαλύτερη δόνηση να φτάνει τα 3,1 Ρίχτερ. Παρότι οι σεισμοί ήταν μικρού μεγέθους, η διαδοχικότητά τους δημιούργησε ανησυχία και κατοίκους.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από τις 04:47 το πρωί μέχρι και τις 07:10 καταγράφηκαν 13 μικροσεισμοί οι μεγαλύτεροι εκ των οποίων ήταν, 2,3 (06:14), 2,9 (06:48), 3,1 (06:50), 2,4 (06:55), σύμφωνα με τις αναθεωρημένες λύσεις καθώς αρχικά είχαν δοθεί μεγαλύτεροι.

Ο κυριότερος -μέχρι στιγμής- σεισμός μεγέθους 3,1 της κλίμακας Ρίχτερ, υπολογίστηκε με εστιακό βάθος μόλις 12,5 χιλιομέτρων γι’ αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε συνδυασμό και με τις μικρότερες απανωτές δονήσεις.

Ο αντιδήμαρχος του δήμου Μακρακώμης, Πάνος Κοντογεώργος, επιβεβαίωσε την αναστάτωση που δημιουργήθηκε σε πολλές περιοχές του δήμου, καθώς οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί παρά το μικρό τους μέγεθος. Ο δήμος είναι σε επιφυλακή για να καταγράψει το οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί και θα βρίσκονται όλοι στους δρόμους όπου παραστεί ανάγκη.