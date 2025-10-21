Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη 21/10 οι Αρχές της Θεσσαλονίκης καθώς δέντρο έπεσε σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο,

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Γρηγορίου Λαμπράκη, με το δέντρο να καταρρέει και να πέφτει πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

«Μας τηλεφώνησαν και είπαν ότι ένα δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητό μας. Ήρθαμε εδώ, βρήκαμε την αστυνομία και την Πυροσβεστική που έκοβε τα κλαδιά. Το δέντρο δεν είχε ρίζες, ήταν σάπιο από χρόνια και μέχρι τώρα το συγκρατούσαν τα σίδερα», είπε ο ιδιοκτήτης του οχήματος στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Το ρεύμα κυκλοφορίας των οχημάτων προς Κωνσταντινουπολίτικα είναι κλειστό, ενώ σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές και όχι τραυματισμοί.