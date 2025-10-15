Η χώρα εισέρχεται σε φάση έντονης επιδείνωσης του καιρού, καθώς δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Οι προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία από τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Γιώργου Τσατραφύλλια εστιάζουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, αλλά και στην αβεβαιότητα που συνοδεύει το δεύτερο, ίσως πιο επικίνδυνο, σύστημα.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα γίνει αισθητό την Πέμπτη και θα κορυφωθεί την Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως τα Βορειοδυτικά τμήματα. Το χαμηλό αυτό, κινούμενο αργά ανατολικά-βορειοανατολικά, θα φέρει έντονα φαινόμενα και ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα, το Ιόνιο Πέλαγος αναμένεται να δοκιμαστεί από τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες, η ένταση των οποίων θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ.

Η «απειλή» της Κυριακής

Η μεγαλύτερη ανησυχία των επιστημόνων στρέφεται στο δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο έρχεται από τον Κόλπο της Σύρτης (Λιβύη) και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή.

Αυτά τα συστήματα, που έρχονται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, είναι γνωστό ότι έχουν ιδιαίτερη δυναμική και συχνά δημιουργούν τεράστια προβλήματα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, αυτός ο τύπος συστημάτων «χρήζει παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».

✍️MIA EIKONA ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ- Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ ✔️Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας… Posted by Theodoros Kolydas on Wednesday, October 15, 2025

Η αστάθεια στην πρόβλεψη της πορείας τους καθιστά δύσκολο τον ακριβή προσδιορισμό των περιοχών που θα πληγούν, όμως η ικανότητά τους να δίνουν τεράστιες ποσότητες βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα θέτει τις Αρχές σε εγρήγορση για πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Δυτική Ελλάδα παραμένει η περιοχή που θα δεχτεί τον μεγαλύτερο όγκο νερού από το σύνολο των δύο κακοκαιριών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ιδίως όσο πλησιάζει η έναρξη του δεύτερου και πιο απρόβλεπτου βαρομετρικού χαμηλού.

"Αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερο…"Καλημέρα!✅Δύο διαταραχές από τα δυτικά θα… Posted by Γιώργος Τσατραφύλλιας on Wednesday, October 15, 2025

Η εξέλιξη του καιρού μέχρι την Τετάρτη 22/10