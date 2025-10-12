Τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε αμαξοστοιχία του Οδοντωτού, η οποία πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Kalavrytanews, ο συρμός σταμάτησε απροειδοποίητα λίγα μόλις χιλιόμετρα μετά την αφετηρία του, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία στους επιβάτες που βρίσκονταν εντός του.

Στο σημείο έφτασε άλλο τρένο για να παραλάβει τους επιβάτες, οι οποίοι στη συνέχεια συνέχισαν το ταξίδι τους με λεωφορείο, ώστε να φτάσουν κανονικά στον προορισμό τους.