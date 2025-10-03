Σημαντικές αρχαιολογικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Καραβόμυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών και Αυλακίου, καθώς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Στυλίδας. Τα νέα ευρήματα εντοπίστηκαν στο τμήμα του έργου που αφορά την Κοινότητα Αχινού.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η περιοχή είναι γνωστή για τον πλούσιο αρχαιολογικό της χαρακτήρα, καθώς είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Εχίνος ή Εχινούντας. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2024 είχε αποκαλυφθεί ένας εντυπωσιακός Μακεδονικός Τάφος, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την Ακρόπολη του Αχινού.

Αυτή τη φορά, οι εργασίες έφεραν στο φως δύο κιβωτιόσχημους τάφους με σημαντικά κτερίσματα, ανάμεσά τους κεραμικά και χάλκινα αντικείμενα, ενώ εντοπίστηκε και τρίτος παρόμοιος τάφος καθώς και ένας θαλαμωτός. Οι ανακαλύψεις έγιναν κοντά στην είσοδο του Αχινού από την πλευρά του Καραβομύλου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σπουδαιότητα της περιοχής.

Δυστυχώς, όπως συμβαίνει συχνά, πολλοί από τους τάφους φαίνεται να έχουν συληθεί – πιθανόν από την αρχαιότητα, χωρίς να αποκλείεται και η μεταγενέστερη παρέμβαση. Ωστόσο, τα ευρήματα εξακολουθούν να προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.

Η αρχαιολογική δραστηριότητα στην περιοχή, που αποτελεί ιστορικό σταυροδρόμι των Αχαιών Φθιωτών, των Μαλιέων και αργότερα των Μακεδόνων του Φιλίππου, συνεχίζεται με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και του Δήμου Στυλίδας, τόσο σε επίπεδο ανασκαφών όσο και στην προσπάθεια ανάδειξης του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής.