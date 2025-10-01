Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΥΔΑΠ, αναφερόμενη σε ανακριβείς αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε δήμους των νοτίων προαστίων. Η ΕΥΔΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού.

«Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ.

Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως χθες πολλοί κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής ανέφεραν προβλήματα με το νερό το οποίο σύμφωνα με τους περισσότερους έχει έντονη γεύση χλωρίου.

Σε χθεσινή της ανακοίνωση η ΕΥΔΑΠ σημείωνε: «Από την ΕΥΔΑΠ ανακοινώνεται ότι, λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η ΕΥΔΑΠ διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.

Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».