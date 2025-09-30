Απίστευτο περιστατικό για τον βασικό αμυντικό της τοπικής ομάδας της Φθιώτιδας, Αστέρα Σταυρού, Νίκο Μόσχο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο του Φραντζή, δέχτηκε δάγκωμα από οχιά!

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 29χρονος «αρχηγός» του Αστέρα, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο και δεν το είχε δει.

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.