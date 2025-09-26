Σε μια κίνηση ουσιαστικής ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης, ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπανσί, ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines και πρόεδρος της Esas Holding, προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά προς το Κρατικό Θεραπευτήριο – Νοσοκομείο Λέρου (ΚΘΛ). Η δωρεά, το ύψος της οποίας ξεπερνά τις 115.000€, αποτελεί το έμπρακτο «ευχαριστώ» του μεγιστάνα προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νησιού, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση της ζωής του.

Η αφορμή για αυτή την πράξη φιλανθρωπίας ήταν το σοβαρό ναυτικό ατύχημα που είχε ο κ. Sabancı και η σύζυγός του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί, τον Αύγουστο του 2023. Το ζευγάρι, ενώ κατευθυνόταν με φουσκωτό σκάφος (Zodiac) από το αγκυροβολημένο πολυτελές σκάφος τους προς το εστιατόριο της Κατσαδιάς, προσέκρουσε σε ύφαλο, περίπου 500 μέτρα από την ακτή.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με τον επιχειρηματία και τη σύζυγό του να τραυματίζονται σοβαρά. Ευτυχώς, άνθρωποι που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση έσπευσαν αμέσως για βοήθεια, καταφέρνοντας να σώσουν το ζευγάρι και να το μεταφέρουν άμεσα στο Νοσοκομείο Λέρου.

Στο νοσοκομείο του νησιού εκτυλίχθηκε μια πολύωρη μάχη για να κρατηθεί ο Αλί Σαμπανσί στη ζωή. Οι γιατροί, με επικεφαλής τον χειρουργό κ. Γεώργιο Κρασονικολάκη, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Η σωτήρια φροντίδα του ιατρικού προσωπικού της Λέρου ήταν η κρίσιμη συμβολή που του έδωσε την ευκαιρία να αναρρώσει. Λίγο αργότερα, οργανώθηκε η διακομιδή του ζευγαριού δια θαλάσσης προς την Αλικαρνασσό, με ειδική ομάδα γιατρών από την Κωνσταντινούπολη, και εν συνεχεία σε ιδιωτικά νοσοκομεία της Τουρκίας.

Η δωρεά του κ. Sabancı έγινε αποδεκτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΘΛ και πρόκειται να ενισχύσει ουσιαστικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής. Συγκεκριμένα, το ποσό θα καλύψει την προμήθεια:

Σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού

Ειδικού φωτισμού χειρουργείου

Τα διαδικαστικά για την υλοποίηση της δωρεάς ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, όπως αναφέρει το lerosnews, με τη συνδρομή του φίλου του νησιού Mehmet Baser, στο γραφείο του Διοικητή του ΚΘΛ, κ. Σταμάτη Καρδάση, διασφαλίζοντας την άμεση προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Ο κ. Sabancı, που πλέον αναρρώνει πλήρως, μαζί με τη σύζυγό του, δήλωσε πως η τραυματική αυτή εμπειρία δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Μάλιστα, αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη που έλαβε.

Το ατύχημα έφερε τον χωρισμό – Οι διεκδικήσεις εκατομμυρίων από την Βουσλάτ Ντογάν

Εν τω μεταξύ ο Αλί Σαμπαντζί και η Βουσλάτ Ντογάν αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Το ζευγάρι, που αποτελούσε για χρόνια ένα από τα πιο προβεβλημένα του επιχειρηματικού κόσμου της γείτονας, οδηγείται στη λύση του γάμου τους με αφορμή –αλλά και αιχμή– ένα οικονομικό “παζάρι” που προκαλεί αίσθηση.

Η Ντογάν, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα sabah, ζητά αποζημίωση ύψους 5 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αλί Σαμπαντζί, με προσωπική περιουσία σχεδόν 1 δισ. δολάρια, είναι ένας από τους 50 πλουσιότερους Τούρκους και η απαίτηση αυτή δεν άργησε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, πίσω από το οικονομικό σκέλος, φαίνεται πως κρύβονται και προσωπικά γεγονότα. Κομβικό σημείο θεωρείται το σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα στη Λέρο, όταν ο Σαμπαντζί, παρά τις προειδοποιήσεις της συζύγου του, χειρίστηκε ο ίδιος το σκάφος, το οποίο έπεσε σε βράχια.