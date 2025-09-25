Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο που έπλεε ανοιχτά της Κεφαλονιάς και μεταφέρθηκαν στο Κατάκολο.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Οι μετανάστες, 57 στον αριθμό, εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα, δυτικά του νησιού της Κεφαλλονιάς και βρέθηκε σε δυσχερή θέση εκπέμποντας σήμα κινδύνου.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς επιβάτες, πρόκειται για 40 άνδρες και 17 γυναικόπαιδα, υπηκόους Ιράν, Ιράκ, Αίγυπτο και Αφγανιστάν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ιστιοφόρο πιθανότατα εγκαταλείφθηκε. Η επιχείρηση διάσωσης και έπειτα η μεταφορά του έγινε από σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι μετανάστες μετέβη πλωτό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κατακόλου, όπου και παρέλαβε όλους τους επιβαίνοντες, τους οποίους στη συνέχεια μετέφερε στο λιμάνι.

Έπειτα από την άφιξή τους, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησής τους και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μεταφερθούν τους σε δομή φιλοξενίας / προσωρινής υποδοχής στην ενδοχώρα.

Παράλληλα, πρόκειται να ληφθούν και μαρτυρίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης από τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου, για την ύπαρξη τυχόν διακινητών ανάμεσα στους διασωθέντες, στους οποίους να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο καπετάνιος του ιστιοφόρου, όπου βρίσκονταν οι μετανάστες.