Κολυμπώντας για περισσότερες από 13 ώρες και διανύοντας συνολικά 41 χιλιόμετρα, ο προπονητής κολύμβησης του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών – Swimming», Γιώργος Παπαδόπουλος, επιχείρησε και πέτυχε μια ξεχωριστή πρόκληση: να αναδείξει το φυσικό κάλλος και τον τουριστικό πλούτο της Πιερίας, αλλά και να στείλει μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στις ακτές.

Η διαδρομή του ξεκίνησε από τους Νέους Πόρους και κατέληξε στην Παραλία Κατερίνης, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου του νομού.

Η κολυμβητική πρόκληση, διάρκειας 810 λεπτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και ανέδειξε όχι μόνο τις δυνατότητες του ίδιου του αθλητή, αλλά και τη σημασία της συνεχούς ναυαγοσωστικής κάλυψης που διαθέτουν οι παραλίες της περιοχής.

Ο θαλάσσιος μαραθώνιος διεξήχθη την περασμένη Κυριακή, με τη διακριτική αλλά και καθοριστική, όπως τονίζεται, υποστήριξη της «Lifeguard Patrol» του Δημήτρη Λάμπρου, ενώ τον προπονητή κολύμβησης υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος.

Ο Ιωάννης Ντούμος συνεχάρη θερμά τον κολυμβητή, τονίζοντας πως αποτελεί μια πράξη «που αποδεικνύει πως η αγάπη για τον τόπο και το πάθος για τη θάλασσα μπορούν να εμπνεύσουν και να ενώσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε πως «κάθε χιλιόμετρο ήταν αφιερωμένο στις ακτές μας και στην ασφάλειά τους», ενώ ευχαρίστησε τόσο τη δημοτική Αρχή και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτό το θαλάσσιο εγχείρημα.