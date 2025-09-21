Τα σκήπτρα της απασχόλησης συνεχίζει να κρατά η βιομηχανία, με το μερίδιο των εργαζομένων στον κλάδο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή υποχώρηση της απασχόλησης το 2024. Σύμφωνα με το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» του ΙΟΒΕ, οι απασχολούμενοι στον κλάδο ανήλθαν σχεδόν στα 427 χιλιάδες άτομα, έναντι 428,5 χιλιάδων το 2023, καταλαμβάνοντας το 10% του συνόλου των εργαζομένων. Την περίοδο 2021-2024, το μερίδιο της βιομηχανίας κατά μέσο όρο ξεπέρασε το 10,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην αγορά εργασίας.

Η οριακή μείωση (-0,4%) ακολουθεί ανοδικές τάσεις κατά τα έτη 2021-2023, ενώ η συνολική απασχόληση στην οικονομία παρουσίασε μεγαλύτερες μεταβολές, με αύξηση 1,3% το 2023 και 2% το 2024. Αυτό δείχνει ότι η βιομηχανία διατηρεί μια σταθερή βάση εργαζομένων, ακόμη και σε περιόδους γενικότερης οικονομικής αναταραχής.

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης, συγκεντρώνοντας το 16,7% των εργαζομένων, ενώ ο πρωτογενής τομέας ακολουθεί με 11%. Η βιομηχανία με 10%, ο Τουρισμός με 9,4% και η Δημόσια Διοίκηση με 8,3% συμπληρώνουν την πεντάδα των σημαντικότερων τομέων απασχόλησης. Σε χαμηλότερα επίπεδα, η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας αντιπροσωπεύουν το 7,7% και 7,2% των εργαζομένων αντίστοιχα, οι επαγγελματικές δραστηριότητες το 6,6%, και οι μεταφορές και η αποθήκευση το 5,6%. Στον τομέα των κατασκευών εργάζεται το 4,3%, στην ενημέρωση και επικοινωνία το 2,5% και στις διοικητικές υπηρεσίες το 2,3%, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες συγκεντρώνουν το 8,3% των εργαζομένων.

Οι πέντε κορυφαίοι κλάδοι της βιομηχανίας

Στην ίδια τη βιομηχανία, η πρωτοκαθεδρία ανήκει στον κλάδο των τροφίμων, με το μερίδιό του να φτάνει το 35,6% των εργαζομένων στον κλάδο, έναντι 35% το 2023. Ακολουθούν τα μεταλλικά προϊόντα με 11,1%, που σημείωσαν σημαντική αύξηση από 9,7% το προηγούμενο έτος.

Αντίθετα, τα φαρμακευτικά προϊόντα παρουσίασαν μείωση στο 5% από 6,8% το 2023, ενώ τα βασικά μέταλλα διατηρούν σταθερό μερίδιο γύρω στο 4,1-4,2%. Τέλος, οι εργαζόμενοι στα προϊόντα ξύλου μειώθηκαν σε 3,7% από 4,2% το 2023. Η βιομηχανία διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στην απασχόληση, αποτελώντας έναν από τους σταθερούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Παρά τις μικρές διακυμάνσεις σε ορισμένους κλάδους, η συνολική απασχόληση παραμένει σταθερή και υπογραμμίζει τη σημασία του κλάδου στην αγορά εργασίας.

Οι αλλαγές στην απασχόληση ανά κλάδο δείχνουν επίσης τις μετατοπίσεις σε δυναμικούς τομείς όπως τα μεταλλικά προϊόντα, ενώ οι παραδοσιακοί τομείς, όπως τα φαρμακευτικά και τα προϊόντα ξύλου, εμφανίζουν μικρές μειώσεις, διαμορφώνοντας το προφίλ της σύγχρονης βιομηχανίας.