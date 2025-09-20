Το κέντρο της Αθήνας θα βιώσει ένα ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο, καθώς η πόλη θα αδειάσει από αυτοκίνητα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο». Η δράση αυτή έχει ως στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες και επισκέπτες να εξερευνήσουν την καρδιά της πόλης με τα πόδια, με ποδήλατο ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα επηρεάσουν την πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας, μετατρέποντας περιοχές σε ελεύθερους χώρους για πεζούς και ποδηλάτες.

Ωράριο και περιοχές διακοπής κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23:00.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου Αθηναίων, με αποτέλεσμα η περιοχή να μετατραπεί σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο για πεζούς και ποδηλάτες.

Πιο συγκεκριμένα η κυκλοφορία θα διακοπεί σε:

• Οδός Αθηνάς: στο τμήμα μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

• Οδός Καραγεώργη Σερβίας: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Περικλέους: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Αθηναΐδος: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Αγίας Ειρήνης: σε όλο το μήκος της.

• Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

• Οδός Ερμού: στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.