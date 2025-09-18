Ένα μεγάλο κολυμβητικό εγχείρημα έθεσε σε εφαρμογή το πρωί της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, από το λιμάνι του Ναυπλίου, ο αθλητής Σταύρος Σμυρλής, που σκοπεύει να κολυμπήσει 100 χιλιόμετρα στη θάλασσα μέχρι τις Σπέτσες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στο λιμάνι Ναυπλίου για να στηρίξει και να συμμετάσχει σε αυτή τη σπουδαία αποστολή.

«Κολυμπώ 100 χιλιόμετρα για έναν ιερό σκοπό: Να στηρίξουμε τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, μέσα από το Σύλλογο Φλόγα. Κάθε χιλιόμετρο είναι μια προσευχή, μια ελπίδα, ένα χαμόγελο για αυτά τα παιδιά», δήλωσε ο κ. Σμυρλής.

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να κάνουν μια «κατάθεση αγάπης» στους παρακάτω λογαριασμούς, συμπληρώνοντας στις παρατηρήσεις ΝΑΥΠΛΙΟ-ΣΠΕΤΣΕΣ.

Alpha Bank – GR8001401120112002002011686 Εθνική Τράπεζα – GR2501101920000019248000010 Τράπεζα Πειραιώς – GR63017200150005015020641423