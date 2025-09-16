Το Λιμενικό Ταμείο ν. Χανίων πραγματοποιεί διαγωνισμό στη Σούδα για την ανέλκυση ιστορικού ιστιοφόρου στη Σούδα, το οποίο και θα ανήκει σε όποιον καταφέρει να το βγάλει από το νερό.

Το πλοίο Coral βρίσκεται μισοβυθισμένο κοντά στην παραλία του Βλητέ από τον Ιανουάριο του 2021 και η αξία του υπολογίζεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο πρώτος διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος, οπότε το Λιμενικό Ταμείο προκήρυξε για την «01/10/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μεσημβρινή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Σούδας του βυθισμένου πλοίου I/Φ «CORAL» σημαίας μεγάλης Βρετανίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση του Λιμενικού Ταμείου είναι να ανελκυστεί πάση θυσία το ναυάγιο του ιστιοφόρου και μάλιστα ολόκληρο το σκάφος, λόγω της ιστορικής του αξίας καθώς είχε κατασκευαστεί το 1902 και ήταν πασίγνωστο στον κόσμο των σκαφών ενώ είχε συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες στο παρελθόν στο Cowes, στην Καραϊβική και στη Μεσόγειο.