Σοκ έχει προκαλέσει ο άγριος ξυλοδαρμός που δέχτηκε ένας οδηγός τρόλεϊ στον Πειραιά από δύο άνδρες. Το θύμα έντρομο περιγράφει τα όσα έζησε και αναφέρθηκε στις δυνατές γροθιές που του έριξαν χωρίς στην ουσία λόγο.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος στο Mega σταμάτησε το όχημα για να αποβιβάσει μία γυναίκα με κινητικά προβλήματα και τότε οδηγός παράνομα σταθμευμένου αυτοκινήτου τού επιτέθηκε.

«Εργαζόμουν στη γραμμή 16 και στη στάση Παναγίτσα επί της οδού Αγίου Ελευθερίου. Ήταν παρκαρισμένο ένα ΙΧ στη στάση ακριβώς. Είδα ότι είχε το παράθυρο ανοιχτό. Άρχισα να κορνάρω. Βγήκε ένας κύριος φουσκωτός από μία κρεπερί μέσα και κάτι μου λέει. Δεν του δίνω σημασία, λέω στον κόσμο δεν μπορείτε να μπείτε, γιατί ενοχλεί το αυτοκίνητο» επεσήμανε ο οδηγός του τρόλεϊ όπως μεταδίδει η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται το τρόλεϊ να κατευθύνεται προς τη στάση. Ο οδηγός επιβραδύνει, καθώς τον εμποδίζει το αυτοκίνητο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, θαμώνες από διπλανό κατάστημα εστίασης σηκώνονται από τις καρέκλες τους για να δουν τι συμβαίνει, καθώς έχουν αντιληφθεί τον διαπληκτισμό.

«Ήρθε, με έβρισε και μου τραβάει μία γροθιά στον λαιμό. Από το πουθενά ένας άλλος, ένας Ρομά, μου έριξε δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι και σηκωθήκανε και φύγανε», συμπλήρωσε το θύμα της επίθεσης.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι. Αμέσως κατέθεσε μήνυση και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών με τον έναν ήδη να έχει ταυτοποιηθεί.