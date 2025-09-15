Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.