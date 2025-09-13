Λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου (13/9/25) επικράτησε έντονη αναστάτωση στο κέντρο της Λαμίας, όταν τμήμα από τη μετόπη βεράντας πολυκατοικίας κατέρρευσε και μαζί του αποκολλήθηκαν σοβάδες που κατέληξαν στην οδό Διάκου, μόλις λίγα μέτρα μακριά από την πλατεία Ελευθερίας.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport στη Στερεά Ελλάδα

Η τύχη αποδείχθηκε καθοριστική, αφού δεν τραυματίστηκε κανείς, παρότι εκείνη την ώρα ο δρόμος και τα καταστήματα της περιοχής είχαν αρκετή κίνηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι μπετόν με σίδερα παρέμεινε κρεμασμένο στον αέρα, με τον κίνδυνο να πέσει στο οδόστρωμα να προκαλεί ανησυχία.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο και με τη συνδρομή της Αστυνομίας έκλεισε την κυκλοφορία, ενώ επιχείρησε να «δέσει» το κομμάτι που παρέμενε επικίνδυνα κρεμασμένο, μέχρι να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να το απομακρύνουν με ασφάλεια, καθώς απουσίαζαν εκείνη τη στιγμή.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 11:45’, όταν ο δρόμος δόθηκε και πάλι σε χρήση.