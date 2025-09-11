Σε πάνω από 30 ανέρχονται οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια σύγκρουσης λεωφορείου με τραμ στην περιοχή του Πειραιά το απόγευμα της Τετάρτης 10/9 γύρω στις 18:30.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μικράς Ασίας, μπροστά από την Εστία Ναυτικών, στον δρόμο που βγάζει στη Γρηγορίου Λαμπράκη.

Ένα λεωφορείο σταμάτησε προκειμένου να αποβιβάσει και να επιβιβάσει άτομα ενώ από πίσω ερχόταν το τραμ, η γραμμή 7. Ο οδηγός του τραμ, όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα ο συρμός να καταλήξει πάνω σε λεωφορείο το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοινή στάση που μοιράζονται.

Ο οδηγός του λεωφορείου, όπως και ο οδηγός του τραμ, είναι ελαφρά τραυματίες. Μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες, διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν τουλάχιστον 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρουν τους 30 περίπου τραυματίες.

Οι 17 τραυματίες όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 11/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, 6 στο ΚΑΤ και ένα παιδί διακομίστηκε στο Αγία Σοφία, ενώ σε όλους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο.