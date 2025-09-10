Την τελευταία του πνοή άφησε στην παραλία Πλατύς Γυαλός στους Λειψούς ένας 81χρονος άνδρας τουρκικής καταγωγής ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα το μεσημέρι της Τρίτης 9/9.

Στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από ιδιώτη γιατρό, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Λέρου έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ έχει δοθεί εντολή να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.