Σώοι και καλά στη υγεία τους είναι οι τέσσερις αλλοδαποί, το σκάφος των οποίων ανατράπηκε στον κόλπο του Αγίου Όρους.

Τα πλωτά σκάφη των Λιμενικών Σταθμών Ουρανούπολης και Αγίου Όρους ήταν αυτά που τους περισυνέλλεξαν από την θάλασσα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για οικογένεια Αυστριακών. Ένα αντρόγυνο ηλικίας 70 και 66 ετών, αλλά και τα δύο παιδιά τους, 27 και 28 ετών.

Όταν έφτασαν τα σκάφη του Λιμενικού που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το ζευγάρι ήταν γαντζωμένο στο αναποδογυρισμένο σκάφος και τα παιδιά κολυμπούσαν κοντά τους.

Υπενθυμίζεται ότι υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχείρησαν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.

Και οι τέσσερις διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανατράπηκε το σκάφος τους δεν έχουν διευκρινιστεί.