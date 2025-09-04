Φρίκη προκαλούν εικόνες από την Πεύκη, όπου φαίνεται ένας άνδρας να εκπαιδεύει κυνηγόσκυλα δίνοντάς τους εντολές να σκοτώσουν αδέσποτα γατάκια.

Ο άνδρας αφήνει ελεύθερα τα σκυλιά του, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, για να πνίξουν αδέσποτες γάτες σε κεντρικό πάρκο της Πεύκης, μετά από δικές του προτροπές.

Σε βίντεο που έχει καταγράψει κάτοικος, καταγγέλλεται πως τα σκυλιά πιάνουν γατάκια από τον λαιμό και τα πνίγουν, ενώ, στη συνέχεια, πιάνει τα νεκρά ζώα και τα απομακρύνει από το πάρκο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, ο άνθρωπος αυτός δίνει διαταγές στα σκυλιά του να κυνηγούν τις γάτες, ενώ κυκλοφορεί ελεύθερα στο πάρκο, με τα σκυλιά χωρίς λουρί, προκαλώντας ανησυχία σε άλλους παρευρισκόμενους.

Μαρτυρία κάτοικου αναφέρει πως κόσμος έβγαινε στα μπαλκόνια και φώναζε, ενώ τα δύο σκυλιά είχαν σκοτώσει δύο γατάκια σε αυλή. Όπως αναφέρει, πανικοβλήθηκε όταν είδε το περιστατικό, με τα σκυλιά να τρέχουν ελεύθερα σε αυλή πολυκατοικίας.

«Ήμουν πεζός στην περιοχή και το περιστατικό το είδα. Άκουσα καταρχάς φωνές και κόσμο να βγαίνει από τα μπαλκόνια. Πλησιάζω πιο κοντά να δω τι γίνεται και αρχίζουν να μου φωνάζουνε ‘είναι δύο μεγάλα σκυλιά τα οποία έχουν σκοτώσει και γατάκια’ και βλέπω όντως δύο νεκρά γατάκια μέσα σε αυλή, σε ιδιωτικό χώρο δηλαδή και δύο σκυλιά. Το ένα το είχε δέσει. Εκείνη την ώρα που το είδα, το είχε δέσει σε ένα δέντρο μέσα στην αυλή και το άλλο έτρεχε γύρω γύρω. Στο παρκάκι που είναι από την απέναντι πλευρά της πολυκατοικίας, αφέθηκαν ελεύθερα τα σκυλιά και τρέξανε μέσα σε αυτή την αυλή της πολυκατοικίας», είπε κάτοικος της περιοχής.

Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην αστυνομία.