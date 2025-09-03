Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 04/09 στη Νεάπολη Χαλκίδας, όταν μηχανή παρέσυρε πεζό κάτω υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας σύμφωνα με το τοπικό μέσο evima.gr.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία ενώ βρισκόταν και αρκετός κόσμος.

Δεύτερο τροχαίο την ίδια μέρα

Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα είχε γίνει κι άλλο τροχαίο με αυτοκίνητο που προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες

Το όχημα που κινούνταν στο ρεύμα προς Χαλκίδα αμέσως μετά το ύψος των Ναυπηγείων, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε επάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Ευτυχώς από την πρόσκρουση δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο όχημα.