Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου που βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στην Κόρινθο.

Ο νεαρός εντοπίστηκε αιμόφυρτος από συγγενείς του, που ενημέρωσαν τις Αρχές.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα, ο 22χρονος έφερε δύο τραύματα, αριστερά και δεξιά στο λαιμό. Το τραύμα που ήταν αριστερά ήταν πιο βαθύ και το άλλο ρηχό. Επίσης, εντοπίστηκαν επιπόλαιες εκδορές στην κοιλιά. Στοιχεία που για πολλούς αποδυναμώνουν το σενάριο της αυτοκτονίας.

«Τα τραύματα στην κοιλιά μπορεί να είναι τραύματα δισταγμού. Για να ισχυροποιηθεί η υποψία της ανθρωποκτονίας θα πρέπει να υπάρχουν σημεία ακινητοποίησης ή να ναρκωθεί. Γι΄ αυτό πιστεύω πως ο ιατροδικαστής ορθώς περιμένει τα αποτελέσματα τον τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτό που μου ξινίζει είναι γιατί προσπάθησε με το αντίθετο χέρι να προκαλέσει τραύμα. Το βαθύ τραύμα συνήθως είναι το τελευταίο τραύμα. Τα πρώτα είναι δισταγμού και πιο επιπόλαια», είπε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στο Live News.

«Βρέθηκε σπασμένο το κινητό του και κομμάτι μονωτικής ταινίας»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Καλλιακμάνη, επίτιμου προέδρου Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο 22χρονος, βρέθηκε σπασμένο το κινητό του και ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας, το οποίο ενδέχεται να ήταν στο στόμα του και να έπεσε στη συνέχεια ή κάποιος να την έβγαλε.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να μπήκε στο σπίτι πρώτα ο 22χρονος και μετά από ώρα μπαίνει ο αδελφός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του κ. Καλλιακμάνη, ο αδελφός του 22χρονου ήταν το άτομο που τον εντόπισε νεκρό και στη συνέχεια κάλεσε τον πατέρα του.