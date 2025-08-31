Στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της ΕΛΑΣ προχώρησαν στον εντοπισμό 26 αλλοδαπών και μίας σορού αλλοδαπής γυναίκας στην περιοχή του Αγαθονησίου.

Οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο και από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Σάμου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ