Νέα πτώση της θερμοκρασίας καταγράφεται και σήμερα, στον απόηχο των σφοδρών φαινομένων που έπληξαν χθες τη Δυτική Ελλάδα, μετρώντας περισσότερους από 20.000 κεραυνούς.

Η κακός καιρός συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα, φέρνοντας βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ιδιαίτερα σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο αναμένονται και σήμερα ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, συνοδευόμενες από χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Οι άνεμοι θα κυμανθούν στα 5 μποφόρ, με τοπικά φαινόμενα να φτάνουν τα 6, ενώ παράλληλα προβλέπονται αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Η σημερινή πρόγνωση

Όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στη δυτική και βόρεια Ελλάδα θα επικρατούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6, ενώ από το μεσημέρι στη δυτική χώρα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε δυτικά και βόρεια. Αναμένεται να φτάσει στους 30-32 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τα Ιόνια νησιά, στους 34-35 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στους 32-33 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.

Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανόν έντονες με χαλαζοπτώσεις, ωστόσο από το απόγευμα προβλέπεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς.

Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 4-6 μποφόρ, στο υπόλοιπο Αιγαίο νότιοι έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ. Στον Κορινθιακό Κόλπο αναμένονται δυτικοί άνεμοι 5-6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, με ανέμους δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ και τοπικά 5-6 στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34-35 βαθμούς.

Η χθεσινή κακοκαιρία

Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα με ισχυρούς ανέμους, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, προκαλώντας ζημιές σε Κέρκυρα, Κοζάνη και Γρεβενά. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι τα φαινόμενα παρουσίασαν μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, χαρακτηριστικά ισχυρού «overshooting top». Όπως σημείωσε: «η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση». Αυτό δείχνει πως η ανοδική ροή είχε τέτοια ένταση που «τρύπησε» τη στρατόσφαιρα, φαινόμενο που συνδέεται με χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

H ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΊΔΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 30-8-2025

✔️Η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της… pic.twitter.com/GQXhweXeu3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025

Ζημιές και προβλήματα

Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές: βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης άφησαν χωρίς ρεύμα το κέντρο της Κέρκυρας και χωριά στη βόρεια πλευρά του νησιού για αρκετές ώρες, ενώ στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιήθηκαν απογειώσεις και προσγειώσεις εξαιτίας της βροχής, των κεραυνών και της χαμηλής νέφωσης. Στα Ιωάννινα, οι δυνατοί άνεμοι έριξαν τη σκηνή που είχε στηθεί για τη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα.

Παράλληλα, τμήματα των Γρεβενών έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, καθώς δέντρα έπεσαν πάνω σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ, επηρεάζοντας χωριά όπως το Τσοτύλι, οι Αμυγδαλιές, το Σύνδενδρο και οι Κυδωνιές.