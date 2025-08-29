Έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ της Λαμίας, περίπου 15–16 άτομα, όπως φαίνεται, επιβιβάστηκαν σε ένα όχημα Hyundai, με πιθανό προορισμό την Καμηλόβρυση. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί αν βρίσκονταν 7 ή περισσότεροι επιβάτες.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Μέχρι τώρα είχαμε δει την υπερφόρτωση επιβατικών οχημάτων με κάθε λογής ξύλο ή παλιοσίδερα. Τώρα υπερφορτωμένο με ψυχές….

Από το πόσο έχει… «καθίσει» το αμάξι μπορεί κανείς να υπολογίσει και το φορτίο που κουβαλάει.