Με μία λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον πατέρα του Δημήτρη, που πέθανε την περασμένη Κυριακή, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί» έγραψε στην ανάρτησή του ο γιος του δημοσιογράφου.

Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα ❤️Πάντα μαζί Posted by Λάμπρος Κωνσταντάρας on Wednesday, August 27, 2025

«Μακάρι να επέστρεφε για λίγο, να άκουγε όλα αυτά που είπαν για αυτόν κι ας έφευγε ξανά»

Μετά το τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας, που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δήλωσε: «Για μας είναι παρηγοριά που είδαμε πως είχε τόση αγάπη και τόσο ωραίο αντίκτυπο. Έρχονται συνέχεια άνθρωποι που μας λένε πράγματα που δεν ξέραμε και είναι τόσο ωραίο αυτό. Τους ευχαριστούμε όλους που ήρθαν σήμερα εδώ και άφησαν τις δουλειές και τις διακοπές τους. Για εμάς είναι πολύτιμο. Μόνο καλές κουβέντες ακούσαμε για εκείνον. Τον τίμησαν άνθρωποι που ήταν μαθητές του στη δημοσιογραφία. Φίλοι του παιδικοί. Νιώθω μόνο περηφάνια. Μακάρι να επέστρεφε για λίγο να άκουγε όλα αυτά που είπαν για αυτόν κι ας έφευγε ξανά».