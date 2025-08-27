Το τελευταίο αντίο στον γνωστό δημοσιογράφο, Δημήτρη Κωνσταντάρα, λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, παλιοί συνάδελφοι και φίλοι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών βρίσκονται ήδη η οικογένειά του, ο γιος του και δημοσιογράφος, Λάμπρος Κωνσταντάρας, καθώς και η σύζυγος και η κόρη του.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Η οικογένεια του εκλιπόντος απευθύνει έκκληση αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών).

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας Κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα. Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Η σύζυγος και η κόρη του Δημήτρη Κωνσταντάρα Ο γιος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Λάμπρος

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης

Η δημοσιογράφος, Άρια Αγάτσα