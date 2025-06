Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη παρέλαση του Athens Pride 2025, της Πορείας Υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια αγώνων.

Η πλατεία Συντάγματος είναι ήδη… πολύχρωμη και γεμάτη με κόσμο που ετοιμάζεται για την παρέλαση και για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει.

«20 χρόνια Athens Pride: Μετράμε χαρές, στιγμές υπερηφάνειας, απελευθέρωσης και ενδυνάμωσης στα πρώτα μας pride. Τη χαρά του πρώτου “ΝΑΙ”. Τη χαρά της αποδοχής και της υποστήριξης των δικών μας ανθρώπων. Μετράμε φιλιά, έρωτες, μετράμε όλα τα “σ’ αγαπώ” που φοβόμασταν ότι δεν θα μας δοθούν ποτέ. Μετράμε απώλειες, αδελφές, αδελφούς και αδέλφια που χάσαμε από τη βία και το μίσος που μας στόχευε και συνεχίζει να μας στοχεύει σε σκοτεινά σοκάκια, στα ΜΜΜ, σε πολύβουες πλατείες, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Μετράμε αγαπημένα πρόσωπα που χάσαμε από την κρατική αδιαφορία στην επιδημία του AIDS, δικούς μας ανθρώπους που δεν χωρούσαν στο ασφυκτικό πλαίσιο της πατριαρχίας και της κανονικότητας» αναφέρουν οι διοργανωτές και προσθέτουν:

«Μετράμε τις γυναίκες που διαπομπεύθηκαν δημόσια το 2012 ως οροθετικές – μια θεσμική απόφαση διασυρμού και στιγματισμού – που κόστισε ανθρώπινες ζωές. Τον/την Ζακ/Zackie, την Άνα, τη Diona και πολλά ακόμη ονόματα που μπορεί ποτέ να μην μάθουμε.

Μετράμε νίκες, το σύμφωνο συμβίωσης, τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον νόμο προστασίας για τα ίντερσεξ ανήλικα άτομα, την αυξανόμενη ορατότητα και εκπροσώπηση LGBTQI+ ατόμων στους θεσμούς και στον δημόσιο χώρο.

Μετράμε απογοητεύσεις, στιγμές απογοήτευσης από την Πολιτεία, το εκπαιδευτικό σύστημα, τα ΜΜΕ, τους δικούς μας ανθρώπους, ανθρώπους που τους γνωρίσαμε πρώτη φορά, ανθρώπους που δεν ξέρουμε καν, μα αυτοί μας έχουν ήδη στιγματίσει.

Από τη Δικαιοσύνη που εμφανίζεται από αδύναμη και ανεπαρκής έως και απρόθυμη να αποδώσει τις αντίστοιχες ευθύνες σε περιπτώσεις δομικής βίας και κρατικής αμέλειας – όπως ήταν το ναυάγιο στην Πύλο και η τραγωδία των Τεμπών – αναδεικνύεται το διαρκές έλλειμμα λογοδοσίας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Μετράμε αγώνες, αγώνες για την ορατότητα, την αποδοχή της LGBTQI+ κοινότητας που παραλάβαμε με τιμή από παλαιότερες γενιές που πάλεψαν για αξιοπρέπεια και ισοτιμία. Από την εξέγερση του Stonewall τον Ιούνιο του 1969, τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις των τρανς, γκέι, λεσβιών και τα πρώτα pride στον λόφο του Στρέφη και στο Πεδίον του Άρεως στις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90, τους γάμους στην Τήλο, τα πρώτα pride στην ελληνική επαρχία, μέχρι τους αγώνες για τη συμπερίληψη και την αποδοχή στους θεσμούς και στην κοινωνία.

Αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ η παγκόσμια συγκυρία μας αποδεικνύει ότι κανένα κεκτημένο δεν είναι δεδομένο. Αντ’ αυτού, τα δικαιώματά και η ίδια μας η ύπαρξη αμφισβητούνται καθημερινά. Η άνοδος της ακροδεξιάς και η κανονικοποίηση της ρητορικής μίσους στον πολιτικό και μιντιακό λόγο συνιστούν απειλή για όλες/όλους/όλα μας. Ο αποκλεισμός των LGBTQI+ προσφύγων/προσφυγισσών και μεταναστών/τριών εντείνεται, οδηγώντας σε πολλαπλούς αποκλεισμούς με ρατσιστικά, σεξιστικά, ομοφοβικά ή/και τρανσφοβικά κίνητρα».

Στέφανος Κασσελάκης, Τάιλερ και Φάρλι στο Athens Pride 2025: «Ας αγκαλιάσουμε τη μοναδικότητα»

Το «παρών» στη μεγάλη γιορτή του Athens Pride 2025 δίνουν ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, με τον σύζυγό του Τάιλερ και τη σκυλίτσα τους τη Φάρλι.



Αναφερόμενος στο Athens Pride, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «μακάρι να μην είχαμε ανάγκη την ορατότητα, να ήμασταν μια συμπεριληπτική κοινωνία, με όλες τις δικλείδες ασφαλείας που χρειάζεται ο κόσμος, αλλά δεν είμαστε. Έχουμε σημειώσει πρόοδο αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Το βασικό», προσέθεσε, «είναι να αναγνωρίσουμε ότι η ορατότητα έχει και ουσία και πηγάζει από μια αλήθεια: όλοι μας είμαστε μοναδικοί, κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Ας αγκαλιάσουμε τη μοναδικότητα, ώστε να κάνουμε τη διαφορετικότητα πράξη. Και να ξέρει ο κόσμος πως όταν το κάνουμε αυτό δεν θα είμαστε μόνο μια πιο ευτυχισμένη χώρα, αλλά και μια πιο παραγωγική χώρα. Γιατί ένας πολίτης που είναι απελευθερωμένος και μπορεί να είναι ο εαυτός του, θα είναι πιο παραγωγικός στη ζωή του, θα μπορεί να βοηθήσει και τον συνάνθρωπό του» τόνισε καταλήγοντας ο Στέφανος Κασσελάκης.

​Τα καλλιτεχνικά δρώμενα

Ανάμεσα στους εμφανιζόμενους θα είναι οι Someone Who Isn’t Me, μια queer φεμινιστική μπάντα με electro-pop ήχο, καθώς και οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC που συνδυάζουν παραδοσιακή γκάιντα με την ενέργεια της πανκ μουσικής. Επίσης, θα δούμε τον τραγουδοποιό Πάνο Βλάχο και την χοροθεατρική ομάδα Dagipoli Dance Co, η οποία επαναπροσδιορίζει τα όρια της σωματικής έκφρασης μέσω του σύγχρονου χορού.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις αναμένονται από την Κατερίνα Στικούδη με ένα δυναμικό pop show, τη μοναδική Γιώτα Νέγκα με αγαπημένα τραγούδια, αλλά και την Andromeda Balls με μια εκρηκτική drag performance. Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης οι Angel Seemen & Regina Lohan για μια ξεχωριστή, καθηλωτική περφόρμανς.

​Μουσική εμπειρία και DJ Sets

Η μουσική εμπειρία του Athens Pride 2025 θα ολοκληρωθεί με δυναμικά DJ sets. Η Xenia Ghali θα προσφέρει ήχους tech house και vintage grooves, ο Pan V pop και R&B επιτυχίες, η Bengü έρχεται από την underground techno σκηνή, ενώ ο Discoben θα μας ξεσηκώσει με disco ρυθμούς. Η Floba θα δώσει το ρυθμό για την εκκίνηση της πορείας στις 19:00.

Στη σκηνή θα βρίσκεται και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Το βραδινό πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής ξεκινά στις 20:30, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Andromeda Balls. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών είναι εθελοντική και μη αμειβόμενη.

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, το Athens Pride δεν είναι μια εμπορική συναυλία, αλλά μια πράξη ορατότητας, διεκδίκησης και γιορτής. Για τον λόγο αυτό, φέτος επιλέχθηκε να υπάρχουν λιγότεροι χορηγοί, καθώς – όπως δηλώνουν – αρκετοί από αυτούς υιοθετούν πλέον θέσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της διοργάνωσης.